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Политический кризис в Венесуэле

Колумбия не пустила в страну 10 венесуэльцев, связанных с Мадуро

Отмечается, что речь в том числе идет о двоюродном брате президента Венесуэлы

БОГОТА, 12 марта. /ТАСС/. Миграционная служба Колумбии не позволила въехать в страну 10 гражданам Венесуэлы, связанным с президентом этой страны Николасом Мадуро. Такие сведения содержатся в обнародованном во вторник заявлении ведомства.

"В последние часы миграционная служба Колумбии не пустила в страну 10 человек, приближенных к режиму Николаса Мадуро, в том числе двоюродного брата диктатора, которые хотели въехать в Колумбию через департамент Гуахира, заявив, что хотели провести там несколько дней, пока в Венесуэле идет борьба с энергетическим кризисом", - указывается в документе. Имя родственника Мадуро обнародовано не было.

В начале февраля власти Колумбии ввели ограничения на въезд в страну более чем для 300 венесуэльцев, связанных с администрацией Мадуро.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. 

Во вторник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории республики.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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