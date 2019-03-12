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Brexit
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Британский парламент повторно отверг проект соглашения с ЕС о Brexit

Таким образом, всего за 17 дней до даты официального "развода" с Евросоюзом, у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit
Описание
© EPA-EFE/UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования, состоявшегося во вторник в Палате общин, 391 депутат отклонил проект соглашения, внесенный в нижнюю палату парламента премьер-министром Терезой Мэй, поддержали его 242 народных избранника. В январе перевес противников сделки составил 230 голосов.

Таким образом, всего за 17 дней до даты официального "развода" с Евросоюзом, у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit. Ранее Мэй пообещала, что в случае, если депутаты отвергнут сделку, что и произошло, то уже 13 марта они смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем. В том случае если депутаты выступят и против такого сценария, то 14 марта они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза с 29 марта на более поздний срок.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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