В Женеве представили доклад о связях "Белых касок" с террористами в Сирии

ЖЕНЕВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Доклад, содержащий свидетельства связей организации "Белые каски" с боевиками незаконных вооруженных формирования и террористами в Сирии, был представлен на состоявшемся во вторник в Женеве круглом столе, организованном на полях 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). Как заявил на презентации глава Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, 250-страничный документ подготовлен на основе бесед с более 100 очевидцами, включая 40 членов "Белых касок", 50 местных жителей и 15 бывших боевиков-террористов.

Пособники террористов

"Значительная часть "Белых касок" не делала секрета из своей принадлежности или симпатий к террористам или незаконным вооруженным группам, открыто восхищались террористами-смертниками и поддерживали убийства и пытки сирийских солдат", - говорится в докладе, озаглавленном "Белые каски: пособники террористов и источник дезинформации". Отмечается, что "террористы и вооруженные группы обычно разрешали автомобилям и людям, перемещавшимся с "Белым касками", следовать без проверки". Один из свидетелей рассказал, что когда он попытался получить работу в одной из структур "Белых касок", от него потребовали рекомендацию от шариатских советов террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Презентация доклада сопровождалась многочисленными фотоматериалами и слайдами, в нем приведены имена и фотопортреты свидетелей. В интервью ТАСС Григорьев сказал, что, собирая факты, сотрудники Фонда исследований проблем демократии "более трех месяцев работали на территории Сирии". Он отметил большую помощь со стороны сирийских граждан, которые "открыто беседовали и приводили конкретные фамилии", показывали места, где проводили фальсифицированные видеосъемки "Белые каски". Собеседник агентства подчеркнул, что ООН - "это очень важная и нужная площадка, на которой надо работать и доносить нашу независимую точку зрения о том, что происходит в Сирии". "Мы, безусловно, будем вместе с ООН задействовать эту площадку для того, чтобы рассказывать о провокационной роли организации "Белые каски", - заключил эксперт.

В свою очередь, постоянный представитель Сирии при женевской штаб-квартире ООН Хуссам Эдин Аала, принимавший участие в круглом столе, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что презентация доклада о "Белых касках" является важным событием для ООН, потому что он "показывает другой аспект происходящего в САР, отличающийся от кампании дезинформации, организованной внутри Совета по правам человека различными странами". Представленный в женевском Дворце Наций документ, как считает дипломат, является попыткой "показать международной общественности реальное положение дел".

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов подчеркнул в своем выступлении, что "западные страны, насколько нам известно, так пока и не выполнили свои обещания оперативно расселить на своей территории всех эвакуированных из САР "Белых касок". "В Иордании до сих пор без определенной перспективы находятся несколько десятков членов этой организации, - сказал дипломат. - Судя по всему, на Западе просто боятся - что, по нашему мнению, совершенно обоснованно - пустить в свои страны тех, кто был причастен к серьезным преступлениям или взаимодействовал с террористами".

Как подчеркнул Гатилов, "Белые каски" по-прежнему занимаются подрывной деятельностью в Сирии. "По поступающей к нам и сирийским коллегам информации, боевики террористических группировок и функционеры "касок" продолжают готовить провокации с использованием отравляющих веществ в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации", - отметил глава российской дипмиссии. Цель инсценировки состоит в том, чтобы "попытаться обвинить правительство Сирии в нанесении химударов по мирному населению и тем самым сорвать возможную операцию правительственных войск по зачистке Идлиба от террористов".

"Белые каски"

"Сирийская гражданская оборона" (СГО, более известна как "Белые каски") - неправительственная организация, созданная в 2014 году на территории Сирии. Известность "Белым каскам" принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах атак якобы сирийского правительства и его союзников. При этом организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере этих материалов. Так, некоторые лица, фигурирующие на видео в качестве жертв химической атаки в Думе, затем выступили на брифинге в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге свидетелями, отрицая факт применения химоружия.

Позиция РФ по этому поводу состоит в том, что СГО является элементом информационной кампании, направленной против сирийских властей. Как заявил МИД РФ в январе 2018 года, "Белые каски", "давно сотрудничающие с террористическими группировками", полностью себя дискредитировали "провокациями и постоянным распространением откровенной лжи".