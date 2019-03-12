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Brexit

Евросоюз сожалеет о решении Лондона вновь отвергнуть проект соглашения по Brexit

Во время голосования в Палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, поддержали его 242 народных избранника

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз сожалеет о решении британских депутатов вновь отвергнуть проект соглашения с сообществом об условиях выхода Великобритании из ЕС. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Совета ЕС.

"Мы сожалеем о решении парламента в очередной раз отвергнуть соглашение. Мы даже не представляем, что еще можно сделать. Мы сделали все возможное", - сказал он.

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования в Палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, внесенный в нижнюю палату парламента премьер-министром Терезой Мэй, поддержали его 242 народных избранника.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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