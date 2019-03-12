Госдеп: США хотят, чтобы лидеры Венесуэлы покинули страну

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят, чтобы некоторые члены правительства Венесуэлы покинули страну, и ведут переговоры на тему возможности предоставления им убежища с несколькими государствами. Об этом заявил во вторник на брифинге в Госдепартаменте специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства.

"Мы говорили о том, что хотим, чтобы некоторые представители режима покинули страну в качестве одного из условий политического перехода. И закономерно возникает вопрос - куда они могут уехать? Возможно, они захотят уехать на Кубу или в Россию, но есть и другие места, и мы будем вести переговоры на эту тему", - сказал он.

"Мы готовы помочь им уехать в подобных условиях", - утверждал он. "К сожалению, никто из высокопоставленных представителей режима пока не принял подобного решения, решения, которое им следует сделать", - признал при этом Абрамс.

Он также подтвердил, что вел переговоры по этому поводу с Испанией и некоторыми другими странами. Однако какого-либо официального запроса Мадриду о просьбе предоставить убежище кому-либо из руководства латиноамериканской страны, по его словам, не было.

Все варианты действий

Администрация США рассматривает все варианты действий в отношении кризиса в Венесуэле, добавил Абрамс.

"Я повторю то, что уже говорил президент. США рассматривают все варианты действий", - ответил он на вопрос о том, должен ли президент Николас Мадуро воспринимать отзыв дипломатов из Венесуэлы в качестве угрозы. "Безопасность сотрудников диппредставительства является главным приоритетом Госдепартамента", - подчеркнул он.

В понедельник вечером госсекретарь США Майкл Помпео проинформировал о том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле в течение текущей недели. Сколько американских дипломатов до сих пор находятся в Каракасе, не уточняется. 24 января Госдепартамент уже отозвал часть сотрудников дипмиссии. При этом власти Венесуэлы дали американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.