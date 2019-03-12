Палата представителей США одобрила законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник единогласно одобрила законопроект, обязывающий директора Национальной разведки США представить законодателям подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента РФ Владимира Путина. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

"Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" предписывает главе Нацразведки включить в доклад "известные источники дохода" российского лидера, в том числе якобы "используемых им посредников и подставные компании", а также должностных лиц и бизнесменов, которых в документе приписывают к числу олигархов.

Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе государства.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, президент РФ ежегодно отчитывается о своих доходах, крупных расходах и имуществе. Согласно последним данным, доходы Путина за 2017 год составили 18 млн 728 тыс. 268 рублей.

В конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не относиться всерьез к подготовленному в США законопроекту о требовании раскрыть доходы президента России, назвав этот документ "русофобскими потугами". Он добавил, что "законодатели США предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц".