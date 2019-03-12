Нетаньяху: Израиль осуществляет контакты с полудюжиной ранее враждебных стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что еврейское государство осуществляет контакты с рядом арабских и мусульманских стран, которые ранее были ему враждебны. Соответствующее заявление он сделал на церемонии памяти третьего израильского премьера Леви Эшколя в Иерусалиме.

"Мы активно продвигаем процесс признания и достижения согласия с нашими соседями, не со всеми, но со многими из них. Мы делаем это с широкими сегментами арабского и мусульманского мира, проводя ускоренный процесс нормализации, только часть которого доступна общественности. Мы ведем этот процесс в тайне. В настоящее время Израиль поддерживает контакты с полудюжиной важных арабских и мусульманских стран, которые до недавнего времени были ему враждебны", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

В конце октября 2018 года израильский премьер посетил Оман по приглашению султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Это стало первым официальным контактом двух государств с 1996 года. В канцелярии Нетаньяху тогда отметили, что поездка премьера в эту арабскую страну является важным шагом в реализации его политики по укреплению связей со странами региона.

Месяц назад в ходе визита в Варшаву израильский премьер сообщил, что ряд стран Ближнего Востока следуют примеру Омана и осуществляют контакты с Израилем. Тогда, как и сейчас, он не стал уточнять, о каких государствах идет речь.

У Израиля установлены дипотношения с двумя арабскими странами - Египтом и Иорданией.