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Госдеп: договоренности между США и талибами в Дохе являются значительным прогрессом

В ведомстве при этом отметили, что впереди много работы

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Значительный прогресс был достигнут на переговорах спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино на брифинге во вторник.

"Это были самые существенные переговоры с движением "Талибан" к настоящему моменту", - сказал Палладино. "Впереди много работы", - подчеркнул он, отметив, что не намерен раскрывать детали достигнутых договоренностей.

Во вторник Халилзад заявил, что США и талибы выработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет - с декабря 2001 года.

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АфганистанСША
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