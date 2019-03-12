Власти ФРГ отвергли идею введения санкций против России в связи с ситуацией вокруг ДРСМД

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Берлин исключает возможность применения экономических санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила уполномоченная правительства ФРГ по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанне Бауман, выступая во вторник на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Не думаю, что экономические санкции привели бы к изменению поведения в данном особом случае", - подчеркнула представитель германского правительства, комментируя идею использования Западом ограничительных мер экономического характера против России ввиду ситуации вокруг ДРСМД.

"Мы ранее говорили, что уже существует санкционный режим, касающийся другого поведения России. Мы считали его более эффективным, чем в случае с нарушением ДРСМД. В настоящее время НАТО рассматривает вопрос о том, какие понадобятся контрмеры, какие понадобятся адаптации. Процесс начался, он не закончился, мы обсуждаем [эти вопросы] в НАТО", - отметила Бауман.

При этом она подтвердила, что Германия разделяет мнение США, и тоже считает, что Россия нарушает ДРСМД. "Германское правительство, как и НАТО, совершенно ясно говорило о нарушении ДРСМД Россией", - заявила Бауман.

В новость были внесены изменения (13 марта, 00:04 мск) - приводятся дополнительные высказывания уполномоченного правительства ФРГ по вопросам разоружения и контроля над вооружениями