Британский парламент вновь отверг сделку по Brexit, открыв путь к отсрочке "развода" с ЕС

Этот результат стал новым серьезным поражением для главы правительства, еще сильнее ослабив позиции лидера Консервативной партии. При этом эксперты не ожидают немедленной отставки Мэй, указывая на то, что в этом случае переговоры с ЕС нужно было бы начинать с нуля, перечеркнув все, что было достигнуто за без малого два года дискуссий.

ЛОНДОН, 13 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Британские депутаты во вторник вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Всего за 17 дней до запланированной даты официального "развода" с Брюсселем они с перевесом в 149 голосов высказались против улучшенного проекта соглашения, который внесла в парламент премьер-министр Тереза Мэй.

Этот результат не стал неожиданностью, так как ранее поддержать сделку Мэй отказалась не только оппозиция, но и часть однопартийцев главы правительства. Не голосовать за проект соглашения в его нынешнем виде своих членов призвало руководство влиятельной группы евроскептиков внутри правящей Консервативной партии Великобритании. Ту же позицию заняли депутаты североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП), которая является формальным союзником консервативного правительства меньшинства и должна обеспечивать тори перевес в парламенте по ключевым вопросам.

В итоге британским парламентариям в ближайшие пару дней предстоит провести еще два голосования. Главным результатом этой процедуры может стать продление сроков переговоров с Брюсселем на несколько месяцев.

Но и выхода из создавшейся ситуации не просматривается. Диаметрально противоположные позиции занимают члены правящей партии, которые требуют от премьера совершенно разных вещей - от более тесных отношений с ЕС до выхода по жесткому сценарию, то есть вовсе без сделки.

Основные претензии критиков обновленного проекта соглашения заключались в том, что он не сильно отличается от представленного в январе. Тогда депутаты Палаты общин впервые отвергли проект сделки с Брюсселем, причем сделали это с перевесом в 230 голосов, что стало самым крупным поражением премьер-министра в истории современного британского парламентаризма. В частности, законодатели потребовали от правительства убрать из текста соглашения с ЕC упоминание о "бэкстопе" - спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.

И хотя Мэй заявила, что ей удалось добиться прорыва и достичь юридически обязывающих гарантий того, что "бэкстоп" не будет бесконечным, приговор проекту сделки вынес генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. Зачитывая свое профессиональное заключение в Палате общин во вторник, за несколько часов до голосования, он заявил, что новые дополнения к проекту соглашения о Brexit не устранили главного риска - того, что Лондон не сможет отменить этот механизм самостоятельно, без разрешения со стороны ЕС.

После этого ряд евроскептиков, которые собирались изменить свою точку зрения и поддержать сделку, вновь вернулись на исходные позиции, а курс фунта стерлингов, который рос до этого, резко пошел вниз.

Предупреждение от премьера

Выступая во вторник вечером в парламенте, Мэй призналась, что "глубоко сожалеет" о результатах голосования. Она также подтвердила, что сдержит данное ранее слово, и 13 марта депутаты смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем. В том случае, если законодатели выступят и против такого сценария, то 14 марта они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза с 29 марта на более поздний срок.

Впрочем, глава кабинета министров предупредила, что отсрочка Brexit не устранит всех сложностей. "Позвольте мне со всей ясностью заявить о том, что проблемы, с которыми мы столкнулись, не будут решены, если парламент проголосует против выхода из ЕС без сделки и за продления сроков [осуществления Brexit]. Евросоюз захочет знать, для каких целей мы намерены использовать дополнительное время, - сказала Мэй после голосования, обращаясь к парламентариям постоянно срывающимся на хрип голосом. - Палате придется ответить на этот вопрос, хочет ли она аннулировать уведомление о задействовании статьи 50 [Лиссабонского договора], провести второй референдум или покинуть ЕС с соглашением, но не этим соглашением?"

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин после голосования заявил о том, что стране "нужны новые выборы", однако не стал призывать к проведению очередного вотума по вопросу о доверии правительству Терезы Мэй.

Реакция ЕС

В официальных заявлениях Европейского совета и Еврокомиссии (ЕК) выражается сожаление по поводу решения британских депутатов вновь отвергнуть предложения Брюсселя, где уже не представляют, "что еще можно сделать", чтобы спасти сделку.

"ЕС сделал все, что было в его силах, чтобы помочь утвердить соглашение о выходе [Великобритании из европейского сообщества], - заявил главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье. - Выход из тупика может быть найден только в Соединенном Королевстве. Подготовка к возможности Brexit без сделки теперь как никогда важна". В понедельник после встречи с Мэй в Страсбурге, где сторонам удалось согласовать так и не убедившие Палату общин дополнения к соглашению, председатель ЕК Жан-Клод Юнкер предупредил, что "третьего шанса" согласовать условия Brexit Брюссель Лондону уже не даст.

Мнение эксперта

Главный редактор и издатель журнала Politics First политолог Маркус Пападопулос назвал показанный результат ожидаемым, но признался, что не понимает, как премьер-министр сможет изменить ситуацию в свою пользу и добиться от законодателей принятия сделки.

"Этот результат не вызывает удивления. Вопрос был только в том, насколько разгромным станет поражение Терезы Мэй. Разница в 149 голосов это, конечно, плохой результат для премьер-министра, но в январе поражение было еще более значительным, а на этот раз многие депутаты решили поддержать ее", - сказал политолог в разговоре с корреспондентом ТАСС, отметив, что во время голосования в январе 118 депутатов тори отвергли проект сделки с ЕС, а на этот раз их было уже только 75.

"Так что ситуация в целом выглядит для главы правительства чуть лучше, но Палата общин сегодня вновь заявила лишь о том, чего она не хочет, при этом не сказав, чего же она хочет, и как этого можно достичь", - добавил он.

Пападопулос не сомневается, что во время голосования в среду и четверг депутаты сначала отвергнут вариант Brexit без сделки, а затем и выскажутся за продление срока переговоров. Евросоюз, в свою очередь, пойдет им навстречу и согласится отсрочить дату "развода". Однако после этого в Лондоне вновь начнут ломать копья, споря о том, каким должен быть правильный Brexit, а Мэй придется придумывать новый способ заручиться поддержкой хотя бы собственных однопартийцев, при этом на этот раз уже без помощи со стороны ЕС.

"Сможет ли Тереза Мэй одержать победу в новом голосовании по сделке с ЕС? Мне это кажется маловероятным. Я не вижу, что она может сделать, чтобы евроскептики в ее партии, а также депутаты от ДЮП поддержали ее. Я не вижу решения, которое Палата общин смогла бы предложить премьеру", - отметил эксперт.

При этом Пападопулос уверен, что ждать сейчас ухода с политической сцены Терезы Мэй не стоит. "Ее отставка была бы бесцельной, потому что в этом случае Brexit пришлось бы отложить очень надолго. Пришлось бы выбирать нового лидера, и на время этого процесса страна оставалась бы в Евросоюзе. А потом новому лидеру пришлось бы начинать переговоры с ЕС с нуля", - указал собеседник агентства.