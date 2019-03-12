Депутаты ЕП от Латвии осудили перенос акции антифашистов в день памяти легионеров 16 марта

РИГА, 13 марта. /ТАСС/. Латвийские европарламентарии Мирослав Митрофанов и Андрей Мамыкин обратились к рижской думе (законодательное собрание города) с требованием пересмотреть решение об ограничении проведения акции Латвийского антинацистского комитета в день памяти латышского легиона "Ваффен СС" 16 марта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба партии "Русский союз Латвии".

"Рижское самоуправление разрешило провести у подножия памятника Свободы заявленные на 16 марта мероприятия - традиционное шествие легионеров, организованное Лимбажским отделением "Даугавские ястребы в Латвии", от церкви Святого Иоанна до памятника Свободы, а также мероприятие, которое на площади Свободы одновременно будет организовано "Обществом в поддержку национальных воинов", - говорится в открытом письме европарламентариев к депутатам рижской думы.

В то же время рижское заксобрание ввело строгие ограничения на проведение протестной акции антифашистов в этот день. "Мы обращаем ваше внимание на то, что во всем мире преступления нацистов были осуждены, а подразделения СС признаны преступными по результатам Нюрнбергского трибунала. 25 октября 2018 года Европарламент принял резолюцию о росте насилия неофашистов в Европе, которая однозначно осудила прославление нацизма. Заявленное Латвийским антинацистским комитетом мероприятие соответствует букве и духу этих международных документов - это протест против возрождения нацизма, протест против прославления оккупационных войск нацистской Германии в центре Риги", - указывают политики.

"Мы требуем отменить решение рижской думы от 5 марта и обеспечить проведение заявленной Латвийским антинацистским комитетом на 16 марта акции в указанном в заявке месте и в указанное время", - сказано в обращении.

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.