Reuters: Франция и Эфиопия подписали первое соглашение о военном сотрудничестве

ТАСС, 13 марта. /ТАСС/. Франция и Эфиопия заключили первое в истории двусторонних отношений рамочное соглашение о военном сотрудничестве. Подписание документа состоялось во вторник в рамках визита в Аддис-Абебу президента Эмманюэля Макрона, сообщает Reuters.

"Это беспрецедентное соглашение о военном сотрудничестве создает основы и открывает возможность для оказания Францией помощи Эфиопии в создании военно-морских частей", - объявил во время пресс-конференции Макрон. Эфиопия не имеет военного флота с 1991 года, когда после предоставления независимости своей бывшей провинции Эритреи это государство утратило выход к морю. В документ также были включены пункты о сотрудничестве в области военной авиации, проведении совместных войсковых операций и учений, а также закупки вооружений.

Кроме того, Макрон и эфиопский премьер Абий Ахмед договорились развивать межкультурные связи двух государств. Франция пообещала поддержку африканской стране в сохранении ее древних христианских церквей и другого культурного наследия, проведении археологических работ. Париж также окажет Аддис-Абебе помощь в размере €100 млн на проведение демократических реформ, начатых после прихода к власти нынешнего главы правительства в апреле 2018 года.

Эфиопия стала второй африканской страной в турне президента Франции по Восточной Африке после Джибути. В среду он также должен прибыть в Кению.

Интерес к англоязычным странам, ранее не входивших в традиционную орбиту влияния Франции на Черном континенте, отличает африканскую политику Макрона от его предшественников. В 2017 году он уже успел посетить Гану, а в 2018-м - Нигерию.