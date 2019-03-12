Венесуэла попросит помощи РФ, КНР и ООН в расследовании атаки на систему электроснабжения

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы попросят ООН, Россию, Китай, Иран и Кубу помочь в расследовании атаки на систему электроснабжения республики, которая привела к отключению света на большей части территории страны. Об этом заявил во вторник президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

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"Я попрошу помощи ООН, а также России, Китая, Ирана, Кубы, у которых есть большой опыт в вопросах защиты от кибератак", - сказал он в ходе выступления, которое транслируется в приложении Periscope.

По словам Мадуро, он уже назначил "специальную президентскую комиссию по расследованию кибератаки". "Я попросил включить в нее международных специалистов", - добавил он.

Как заявил президент Венесуэлы, власти республики "уже одержали победу и восстановили систему электроснабжения" страны. "Теперь нужно укрепить ее, чтобы она снова была надежной и неуязвимой", - сказал он.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

Ранее во вторник вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории республики.

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