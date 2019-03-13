Парламент Франции принял законопроект о протестах

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Сенат Франции (верхняя палата парламента) во вторник во втором, окончательном чтении принял законопроект о противодействии агрессивным участникам манифестаций во Франции, который с момента своего появления претерпел сотни поправок. Трансляция голосования велась на официальной странице палаты в интернете.

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5 февраля законопроект в первом чтении приняло Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции. В голосовании 12 марта из 348 сенаторов приняли участие 343, в поддержку законопроекта выступили 210 сенаторов, против - 115, 18 воздержались.

Наибольшие споры вызвала статья, которая наделяет префектов (высших чиновников, в том числе глав регионов и департаментов) полномочиями запрещать участие в манифестациях под угрозой тюремного заключения сроком до полугода, а также накладывать штрафы на отдельных граждан, представляющих "особенно серьезную угрозу общественному порядку". Пока что такие решения были только в юрисдикции суда.

Среди других нововведений предусмотрено наказание для тех, кто появится на акции протеста с закрытым маской или шарфом лицом: штраф до €15 тыс. и возможный тюремный срок. Также в законопроекте уточняются правила обысков в районах манифестаций на предмет наличия вещей, которые могут использоваться в качестве оружия (отвертки, молотки, шары для петанка и т.д.).

Однако, как подчеркивают французские СМИ, до обнародования закон будет рассмотрен в Конституционном совете. Как пояснил выступивший в Сенате министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, это позволит "снять все подозрения, все сомнения". "Этот текст [закона] не означает начала произвола", - цитирует его радиостанция France Info. Как добавил министр, "правосудие остается конечным гарантом свободы".

