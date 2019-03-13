{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Помпео: Трамп допускает применение любых средств против Мадуро и верных ему лиц

Госсекретарь США отметил, что уже 50 стран признали главу Венесуэлы нелегитимным

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему рассматривает возможность применения любых средств в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и верных ему людей. Об этом заявил во вторник телеканалу CNBC госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Как заявлял президент [США], рассматриваются все опции, призванные предоставить венесуэльскому народу демократию, которую он заслуживает. И тогда мы построим заново экономику, при которой они [венесуэльцы] снова смогут обрести богатства, лежащие у них под ногами", - утверждал Помпео.

"Сейчас уже 50 стран признали Мадуро нелегитимным. Ему пора уйти", - считает госсекретарь.

 

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
СМИ: избирком Таиланда пригласил на всеобщие выборы иностранных наблюдателей
Приглашения были направлены представителям стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Европейского союза, а также Мексики, Мальдив и Южной Кореи
Читать полностью