Помпео: Трамп допускает применение любых средств против Мадуро и верных ему лиц

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему рассматривает возможность применения любых средств в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и верных ему людей. Об этом заявил во вторник телеканалу CNBC госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Как заявлял президент [США], рассматриваются все опции, призванные предоставить венесуэльскому народу демократию, которую он заслуживает. И тогда мы построим заново экономику, при которой они [венесуэльцы] снова смогут обрести богатства, лежащие у них под ногами", - утверждал Помпео.

"Сейчас уже 50 стран признали Мадуро нелегитимным. Ему пора уйти", - считает госсекретарь.