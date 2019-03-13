В МИД Японии назвали неприемлемыми военные учения России на юге Курил

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Японии по дипломатическим каналам довело до сведения руководства России, что считает неприемлемыми военные учения, начавшиеся во вторник в южной части Курильских островов. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе японского МИД.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Представление было сделано на уровне советника посольства нашей страны в Москве в адрес министерства иностранных дел РФ, - сказал представитель министерства. - Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях (как в Японии именуют южную часть Курил - прим. ТАСС). Это не соответствует позиции нашей страны в отношении этих островов и неприемлемо".

Ранее пресс-служба МИД Японии сообщила ТАСС, что в Токио внимательно следят за военной активностью России на южной части Курил и тщательно собирают об этом информацию.

Во вторник начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев сообщил, что мотострелковые подразделения ВВО на учениях прорвали оборону условного противника на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир. "На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области, стартовали двусторонние тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений по ведению наступления в сложных условиях боя. По условиям тактической обстановки передовые отряды условного противника высадились на береговую линию и заняли глубокую оборону для обеспечения подхода основных сил", - сообщил Гордеев.

Мотострелки под прикрытием танков Т-72Б и БМП-2 прорвали оборону "противника" и заняли выгодные позиции, чтобы нанести максимальные потери и лишить "неприятеля" возможности осуществлять маневры. Огневую поддержку подразделениям оказали гранатометчики и расчеты 120-мм минометов комплекса "Сани". Всего в учениях, по этим данным, принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано до 70 единиц техники.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.