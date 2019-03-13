ВВС США ликвидировали восемь боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. По меньшей мере восемь боевиков радикальной экстремистской группировки "Аш- Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") ликвидированы 11 марта в Сомали в результате удара ВВС США. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

Удар был нанесен в регионе Нижняя Шабелле. "По оценке Африканского командования ВС США, в результате этого авиаудара были ликвидированы восемь боевиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что мирные жители не пострадали.

"Аш-Шабаб" была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки с участием смертников.