СМИ: Токио впервые за 11 лет не будет вносить в ООН проект резолюции с осуждением КНДР

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение не представлять в нынешнем году в Совет ООН по правам человека проект резолюции с осуждением ситуации в КНДР, хотя ранее Токио долгие годы непрерывно совершал такие демарши. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы заняли нынешнюю позицию на основе комплексного анализа ситуации, складывающейся вокруг Северной Кореи", - сказал он. Такое решение, передает телеканал NHK, принято в расчете на развитие диалога с Пхеньяном.

Токио в соавторстве с Евросоюзом направлял в Совет ООН по правам человека проекты резолюций с осуждением действий властей КНДР в этой области непрерывно с 2008 года. В нынешнем году ЕС, по данным телеканала, сделает это в одиночку.

Японское правительство, как сообщается, намерено проголосовать за принятие этого документа, однако рассчитывает, что Пхеньян оценит ослабление жесткости японской позиции. Ранее КНДР неоднократно резко осуждала Токио, обвиняя его в распространении ложных сведений о ситуации с правами человека в стране и во вмешательстве во внутренние дела.

В последнее время премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблем, связанных с ракетно- ядерной программой Пхеньяна и вопросами, связанными с похищениями японских граждан северокорейскими спецслужбами в 70-80-х годах прошлого века. Ослабление жесткости позиции Токио связывают с развитием диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.