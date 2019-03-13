СМИ: Индия провела очередные испытания РСЗО "Пинака"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 марта. /ТАСС/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок провела во вторник успешные испытания реактивной системы залпового огня собственной разработки "Пинака". Как сообщает в среду телеканал NDTV, это были уже третьи испытания новой РСЗО на текущей неделе.

По информации телеканала, эти испытания прошли на полигоне Покхран в пустынном районе северо-западного штата Раджастхан недалеко от границы с соседним Пакистаном.

Ранее индийское информационное агентство ANI сообщило, что индийские специалисты провели в понедельник испытания этой системы в округе Баласор в восточном штате Одиша. Было произведено два залпа. Реактивные снаряды поразили цели на расстоянии 90 км.

В мае прошлого года Индия уже проводила испытания новой РСЗО. Реактивные снаряды для этой системы в отличие от предыдущей версии оборудованы навигационной системой и системой наведения, что значительно повышает их точность. Кроме того, боеприпасы имеют увеличенную дальность - более 70 км вместо прежних 40. Система "Пинака" позволяет выпустить 12 реактивных снарядов за 44 секунды.