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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: Япония намерена продлить односторонние санкции в отношении КНДР

Срок действия японских санкций в отношении Северной Кореи истекает 13 апреля

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Японии собирается продлить односторонние санкции в отношении КНДР. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Срок действия японских санкций в отношении КНДР истекает 13 апреля - правительство Японии регулярно продлевает их действие на протяжении уже более десяти лет. Агентство отмечает, что решение об очередном продлении санкций было принято на фоне отсутствия прогресса в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

Односторонние санкции, включающие, в частности, торговое эмбарго, были введены Японией в отношении КНДР в 2006 году после ядерного испытания, проведенного Пхеньяном. С тех пор они несколько раз расширялись.

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ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
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