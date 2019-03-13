СМИ: Япония намерена продлить односторонние санкции в отношении КНДР

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Японии собирается продлить односторонние санкции в отношении КНДР. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Срок действия японских санкций в отношении КНДР истекает 13 апреля - правительство Японии регулярно продлевает их действие на протяжении уже более десяти лет. Агентство отмечает, что решение об очередном продлении санкций было принято на фоне отсутствия прогресса в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

Односторонние санкции, включающие, в частности, торговое эмбарго, были введены Японией в отношении КНДР в 2006 году после ядерного испытания, проведенного Пхеньяном. С тех пор они несколько раз расширялись.