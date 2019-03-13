КНДР назвала демонтаж ядерного центра в Йонбене самым реалистичным шагом денуклеаризации

ПХЕНЬЯН, 13 марта. /ТАСС/. Власти КНДР считают свое предложение о демонтаже ядерного центра в Йонбёне в обмен на частичное снятие международных санкций самым реалистичным шагом для начала процесса денуклеаризации. Об этом сообщил в среду информационный интернет-портал КНДР Arirang Meari .

"Наша республика сделала [на саммите] максимально реалистичное и щедрое предложение о денуклеаризации в соответствии с принципами укрепления доверия и поэтапных решений", - говорится в статье.

Как отмечается в комментарии, Пхеньян остается приверженным своим обещаниям по денуклеаризации Корейского полуострова, однако при этом рассчитывает на то, что Вашингтон возьмет на себя "четкие ответные обязательства". "Итоги переговоров, которые вызвали разочарование и дома, и за рубежом, ясно показывают, что было бы невозможно переписать историю взаимоотношений КНДР и США без твердой позиции и решимости американских властей", - подчеркнули авторы статьи.

Ранее СМИ КНДР сообщили о твердом намерении властей народной республики придерживаться своих обязательств по денуклеаризации, а также о готовности продолжить переговоры с США. Статья с изложением этой позиции, опубликованная во вторник информационным порталом КНДР Uriminzokkiri, стала первым подобным комментарием в прессе народной республики с момента завершения встречи на высшем уровне председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа во Вьетнаме.

В Ханое 28 февраля завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.