СМИ: глава администрации Тайваня совершит турне по странам Океании

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 марта. /ТАСС/. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь с 21 по 28 марта совершит зарубежное турне по странам Океании, которые в ущерб своим отношениям с КНР развивают дипломатические отношения с Тайбэем. Об этом сообщила в среду газета Taipei Times.

Программой визита предусмотрено посещение Республик Палау, Науру и Маршалловых островов. Эти крошечные государства в Тихом океане являются принципиально важными для Тайваня союзниками и партнерами на мировой политической арене.

Сейчас в мире осталось всего 17 стран, признающих суверенитет Тайбэя в обмен на финансово-экономическую помощь. В минувшем году связи с Тайванем в пользу Пекина разорвали Буркина-Фасо, Доминиканская Республика и Сальвадор. Это произошло на фоне усиления кампании со стороны материкового Китая по дипломатической изоляции острова, который Пекин считает неотъемлемой частью китайской территории.

На этом фоне тайваньская администрация считает своим приоритетом любой ценой удержать оставшихся союзников, делая ставку на учащение политических контактов и наращивание масштабов экономического сотрудничества.