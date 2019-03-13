В Тегеране пообещали дать "жесткий ответ" на попытки Израиля блокировать иранские танкеры

ТАСС, 13 марта. Министр обороны Ирана Амир Хатами пообещал Израилю дать жесткий ответ, если ВМС этой страны попытаются блокировать иранскую торговлю нефтью на морских путях. Об этом сообщило в среду агентство IRNA.

Хатами указал, что подобные действия Израиля будут "расцениваться как разбой" и "угроза международной безопасности". "Если такое произойдет, Иран ответит жестко. Наша страна обладает достаточными возможностями, чтобы оказывать сопротивление. Кроме того, и мировое сообщество не приемлет подобных действий [со стороны Израиля]", - заявил министр.

Он также добавил, что "ВС Ирана будут обеспечивать безопасность международных морских маршрутов для своих судов и всех, кто попадает в иранскую зону ответственности".

О блокировании иранских танкеров в море 6 марта высказался премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что "Иран пытается обойти введенные против него санкции путем контрабандной продажи нефти морским путем". С учащением таких попыток, по его словам, "ВМС будут играть все большую роль в усилиях по блокированию таких действий Ирана".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти, и 5 ноября вступили в силу санкции против иранского нефтяного сектора.