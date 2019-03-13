Пограничники не собираются пускать Саакашвили на Украину в апреле

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Украинские пограничники не пропустят экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на территорию Украины 1 апреля, на следующий день после выборов главы государства. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда на Украину до 2021 года", - заявил Слободян ВВС Украина.

Ранее Саакашвили в подтверждение своих слов о возвращении на Украину показал электронный билет на одном из украинских телеканалов.

"У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14:05 (по Киеву) я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня на Украину", - сказал Саакашвили.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.