В Еврокомиссии заявили об увеличении риска Brexit без сделки

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Сценарий выхода Великобритании из Евросоюза без сделки стал еще более очевидным после провала голосования по обновленной версии соглашения в британском парламенте в понедельник. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси.

"То, что произошло вчера, серьезно увеличило риск Brexit без сделки - неупорядоченного и жесткого выхода, - сказал он, выступая в эфире телеканала France 2. - Это не то, чего мы хотим, но существует реальный риск". "Было много шансов... Евросоюз сделал все возможное, чтобы предложить решение, дать гарантии", - сказал он, утвердительно ответив на вопрос ведущей о том, можно ли считать вчерашние переговоры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Страсбурге "последним шансом" согласовать новые условия сделки.

Он добавил, что ЕС продолжит готовиться к такому варианту развития событий, однако допустил возможность сдвига финальной даты. "Это может быть необходимо, чтобы подготовить иное, политическое решение", - пояснил еврокомиссар, отказавшись подробно комментировать перспективы этих поисков с британской стороны. Московиси отметил, что дополнительное время может помочь как найти компромиссный вариант, который устроит британских парламентариев, так и лучше подготовиться к разрыву отношений без оговоренных условий. "Вопрос в том, на сколько и зачем - не будем забывать, что выборы в Европарламент пройдут 26 мая, и будут ли британские депутаты [участвовать в них], при том, что страна находится в процессе выхода из ЕС", - добавил он.

По словам Московиси, одной из приоритетных задач сейчас является налаживание работы таможенных механизмов. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что "все в достаточной степени готово".

Королевство на перепутье

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В среду, как ожидается, парламентарии смогут проголосовать по вопросу Brexit без сделки. Если они выступят и против такого варианта, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки по Brexit британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.