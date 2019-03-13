Премьер Латвии пообещал поддержать итоги коррупционной проверки рижской думы

РИГА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Латвии поддержит предложения министра охраны среды и регионального развития Юрис Пуце по разрешению коррупционного скандала вокруг муниципального транспортного предприятия "Ригас сатиксме" и возможной причастности к нему рижской думы (законодательное собрание города). Об этом в среду заявил Латвийскому телевидению премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Я думаю, что в данном случае нужно положиться на министра, - сказал он. - Он предложит, правительство поддержит, и вперед". Кариньш добавил, что министр пообещал выступить с предложениями по разрешению ситуации до конца месяца.

В начале марта министр охраны среды и регионального развития страны Юрис Пуце заявил, что его ведомство завершит проверку законности действий мэра Риги Нила Ушакова через три недели. По ее итогам, глава города может быть немедленно отстранен от должности. По словам главы ведомства, изучением занимаются политически нейтральные чиновники.

30 января министерство охраны среды и регионального развития Латвии сообщило о начале антикоррупционной проверки деятельности рижской думы. В этот день сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома в связи со скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме". На фоне скандала об отставке заявили все пять членов правления "Ригас сатиксме", а также вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Латышские националисты потребовали отставки мэра Риги, однако градоначальник сохранил свой пост.

В конце февраля правление партии "Согласие" на своем заседании приняло решение, что мэр Риги Нил Ушаков возглавит ее избирательный список на выборах в Европейский парламент 25 мая.