Иран пересмотрит оборонную стратегию, если в регионе сохранятся ядерные программы

ТАСС, 13 марта. Иран может пересмотреть свою оборонную стратегию, если региональные державы продолжат финансировать свои ядерные программы. Об этом заявил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Некоторые региональные державы используют нефтедоллары, чтобы включить ядерные проекты в свою повестку. Это угрожает безопасности региона и мира и может привести к кризису страшнее, чем терроризм и "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ)", - приводит агентство Fars слова Шамхани. По его словам, "такие изменению создают новые угрозы, которые беспокоят Тегеран". "Исходя из характера и географии новых угрозы, мы будем корректировать нашу стратегию, которой будут руководствоваться ВС", - подчеркнул он.

19 февраля демократы в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США начали серию проверок, чтобы установить, имеются ли какие-либо связи между администрацией президента Дональда Трампа и планами американских компаний построить в Саудовской Аравии атомные электростанции. По мнению законодателей-демократов, на реализации данных проектов активно настаивают представители деловых кругов в США, которые "получат миллиарды долларов за выполнение контрактов, предполагающих строительство и обслуживание ядерных объектов в Саудовской Аравии".

20 февраля глав МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил с критикой планов американских компаний построить в Саудовской Аравии атомные электростанции.