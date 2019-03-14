Призрак колониализма. Какие цели Франция преследует в Африке

Президент Франции Эмманюэль Макрон на четыре дня покинул Париж, в котором до сих пор не утихают протесты "Желтых жилетов", чтобы встретиться с главами трех африканских государств — Джибути, Эфиопии и Кении. К каждой из стран у Макрона персональный подход. В каждой — свои интересы. Чего хочет Пятая республика от бывших своих и не только своих колоний и чье влияние на континент так беспокоит Париж — в материале ТАСС. Собери их всех Не считая частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики (Западная Сахара), добивающейся независимости от Марокко, на африканском континенте расположено 54 государства. Около трети — бывшие французские колонии, становление которых как независимых стран пришлось на 1960-е годы.

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Большинство из них сохраняет особые, дружественные отношения с бывшей метрополией. Французский язык в этих странах используется повседневно. Более того, он является одним из официальных языков. По сей день французское казначейство гарантирует конвертируемость в евро валюты 14 африканских стран — западноафриканского франка и центральноафриканского франка. Периодически европейские соседи Франции выступают с язвительными комментариями на эту тему. Так, в январе вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Париж "чеканит свою монету, колониальный франк, и за счет этого финансирует свою внешнюю задолженность, эксплуатируя эти страны". После этого высказывания МИД Франции вызвал итальянского посла в Париже. При этом Франция продолжает оказывать не только экономическое и культурное влияние на свои бывшие колонии. В таких странах, как Габон, Джибути, Кот-д'Ивуар и Чад, расположены французские военные базы. В Мали и зоне Сахеля вооруженные силы Франции совместно с ООН и другими странами континента участвуют в антитеррористических операциях. Но в последние годы Париж стал интересоваться не только своими бывшими колониями. Эфиопия — бывшая колония Италии. А Кения — Великобритании. Обещания и договоренности В 2015 году президент Джибути Исмаил Омар Гелле критиковал Париж за то, что последний, с точки зрения джибутийцев, уделял стране недостаточно внимания. В первую очередь — инвестиционного. Эмманюэль Макрон начал свое турне с Джибути, где заверил своего коллегу в том, что долгосрочные инвестиции со стороны крупных французских компаний не за горами. Как сообщили Radio France International в Элисейском дворце, Джибути — "исторический партнер в регионе, который было бы странно не навестить".

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