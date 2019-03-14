Призрак колониализма. Какие цели Франция преследует в Африке

Президент Франции Эмманюэль Макрон на четыре дня покинул Париж, в котором до сих пор не утихают протесты "Желтых жилетов", чтобы встретиться с главами трех африканских государств — Джибути, Эфиопии и Кении. К каждой из стран у Макрона персональный подход. В каждой — свои интересы. Чего хочет Пятая республика от бывших своих и не только своих колоний и чье влияние на континент так беспокоит Париж — в материале ТАСС.
Собери их всех
Не считая частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики (Западная Сахара), добивающейся независимости от Марокко, на африканском континенте расположено 54 государства. Около трети — бывшие французские колонии, становление которых как независимых стран пришлось на 1960-е годы.
Большинство из них сохраняет особые, дружественные отношения с бывшей метрополией. Французский язык в этих странах используется повседневно. Более того, он является одним из официальных языков. По сей день французское казначейство гарантирует конвертируемость в евро валюты 14 африканских стран — западноафриканского франка и центральноафриканского франка.
Периодически европейские соседи Франции выступают с язвительными комментариями на эту тему. Так, в январе вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Париж "чеканит свою монету, колониальный франк, и за счет этого финансирует свою внешнюю задолженность, эксплуатируя эти страны". После этого высказывания МИД Франции вызвал итальянского посла в Париже.
При этом Франция продолжает оказывать не только экономическое и культурное влияние на свои бывшие колонии. В таких странах, как Габон, Джибути, Кот-д'Ивуар и Чад, расположены французские военные базы. В Мали и зоне Сахеля вооруженные силы Франции совместно с ООН и другими странами континента участвуют в антитеррористических операциях.
Но в последние годы Париж стал интересоваться не только своими бывшими колониями. Эфиопия — бывшая колония Италии. А Кения — Великобритании.
Обещания и договоренности
В 2015 году президент Джибути Исмаил Омар Гелле критиковал Париж за то, что последний, с точки зрения джибутийцев, уделял стране недостаточно внимания. В первую очередь — инвестиционного.
Эмманюэль Макрон начал свое турне с Джибути, где заверил своего коллегу в том, что долгосрочные инвестиции со стороны крупных французских компаний не за горами. Как сообщили Radio France International в Элисейском дворце, Джибути — "исторический партнер в регионе, который было бы странно не навестить".
Крупнейшая французская военная база за рубежом находится именно в Джибути, однако она там далеко не единственная. Стратегическое расположение страны с населением в 950 тыс. человек, имеющей выход в Красное море и Индийский океан через Аденский залив, привлекли внимание Вашингтона и Пекина, также открывших там свои военные базы. Опорный пункт в Джибути есть и у Японии, которая заинтересована в его расширении.
В Эфиопии у Франции военных баз не имеется. Но военное сотрудничество развивается. Париж и Аддис-Абеба 13 марта заключили первое в истории двух стран рамочное соглашение, которое, как заявил Макрон, "создает основы и открывает возможность для оказания Францией помощи Эфиопии в создании военно-морских частей".
В Аддис-Абебе были подписаны и другие документы. В их числе — меморандум о взаимопонимании по привлечению французских инвестиций в Эфиопию и совместная декларация о финансовой поддержке экономических преобразований в африканской стране.
После визита в Эфиопию Макрон направился в Кению, откуда 14 марта вернется в Париж. Это первый визит главы французского государства в эту страну. В бывшей британской колонии, как сообщает новостной портал Africanews, будут подписаны франко-кенийские контракты на общую сумму в 3 млрд евро. В Найроби Макрон также примет участие в саммите "Одна планета" (One Planet Summit), посвященном глобальным климатическим изменениям.
Глобальный соперник
В ходе четырехдневного турне президент Франции не смог обойти стороной растущее влияние Китая в Африке. "Китай — великая мировая держава, которая в последние годы наращивает свое присутствие во многих странах, прежде всего, в Африке… Но то, что в краткосрочной перспективе может казаться выгодным, в средне- и долгосрочной перспективе часто оборачивается неприятными последствиями", — заявил Макрон в Джибути.
При этом касаясь собственной политики на африканском континенте, в Елисейском дворце заявили, что намерения Парижа "более позитивные" и "немного менее меркантильные".
В далеком 1957 году, будучи министром юстиции, будущий президент Франции Франсуа Миттеран написал: "Без Африки не будет истории Франции в 21 веке". И это, как и каждый французский президент до него, Эмманюэль Макрон прекрасно понимает. Тем более в условиях жесткой конкуренции: как пишет Le Monde, если в 1985 году Франция занимала 15%-ую долю африканского рынка, а Китай — 5%-ую, то спустя 20 лет все стало ровно наоборот.
Александр Мосесов