В Еврокомиссии заявили, что ЕС изучит вопрос возможной отсрочки Brexit

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Евросоюз изучит основания для возможной отсрочки выхода Великобритании из сообщества. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в опубликованном в среду интервью агентству DPA.

"Мы посмотрим, какие основания будут заявлены на этот счет", - сказал он. Еврокомиссар надеется, что такая отсрочка поможет прийти к соглашению с Лондоном по условиям выхода Соединенного Королевства из ЕС.

"В любом парламенте бывает движение, в том числе в британском", - считает Эттингер. По его мнению, все больше британцев осознают, какой "грандиозный вред" может причинить Brexit.

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В среду, как ожидается, парламентарии смогут проголосовать по вопросу Brexit без сделки. Если они выступят и против такого варианта, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок. Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки по Brexit британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.