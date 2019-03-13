Бывший канцлер Германии возмутился угрозами США в адрес ФРГ

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер выразил возмущение угрозой США сократить обмен развединформацией с Берлином в случае участия китайских компаний во внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G) и призвал Европу проводить более независимую политику, в том числе, в отношении России и Китая. Такое мнение он высказал во вторник вечером на форуме, организованном газетой Handelsblatt. Его слова приводит в среду агентство DPA .

"Это наглый шантаж", - сказал Шрёдер, комментируя угрозы со стороны Вашингтона. Он отметил, что, будь канцлером, добивался бы, "чтобы Европа достигла относительной независимости от американской внешней и экономической политики".

"У нас другие интересы и в том, что касается России", - заметил Шрёдер. По его словам, РФ является важным рынком для Германии и необходимо сохранять близкие отношения с Москвой. "Мы не можем присоединиться к нападкам на Россию, как того ожидают от нас американцы", - заявил он.

В понедельник агентство DPA сообщило, что США пригрозили Берлину сокращением обмена развединформацией в случае участия китайских компаний во внедрении систем мобильной связи пятого поколения. В министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что в ведомство поступило соответствующее письмо от американской стороны. По данным газеты The Wall Street Journal, в нем посол США в ФРГ Ричард Гренелл предупредил власти ФРГ, что в случае участия китайской компании Huawei во внедрении 5G, обмен информацией между Соединенными Штатами и Германией невозможно будет осуществлять в прежнем объеме.

Ранее Берлин принял решение не отказываться от оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения, но существенно ужесточить стандарты и меры безопасности. Компания оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.