СМИ: Индия и Пакистан ускоряют модернизацию вооружений

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 марта. /ТАСС/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела во вторник успешные испытания реактивной системы залпового огня собственной разработки Pinaka. Как сообщил в среду телеканал NDTV, это уже третьи испытания новой РСЗО на текущей неделе.

По информации телеканала, эти испытания прошли на полигоне "Покхран" в пустынном районе северо-западного штата Раджастхан недалеко от границы с Пакистаном.

В понедельник DRDO провела испытания этой системы в округе Баласор в восточном штате Одиша. Были произведены два залпа. Реактивные снаряды поразили цели на расстоянии 90 км.

В мае прошлого года Индия уже проводила испытания новой РСЗО. Реактивные снаряды для этой системы, в отличие от предыдущей версии, оборудованы навигационной системой и системой наведения, что значительно повышает их точность. Кроме того, боеприпасы имеют увеличенную дальность - более 70 км вместо прежних 40 км. Система Pinaka позволяет выпустить 12 реактивных снарядов за 44 секунды.

Ситуация в Пакистане

Модернизацию вооружений активно проводит и Пакистан. По сообщению газеты Hindustan Times, это государство создало совместно с Китаем новую версию истребителей совместной разработки JF-17, участвовавших в воздушном бою с самолетами индийских ВВС в феврале в районе линии контроля в Кашмире.

"Разработка и производство третьей модификации JF-17 осуществляются одновременно. Модернизированный истребитель будет оснащаться новым бортовым радаром с фазированной решеткой, что позволит обнаруживать цели на дальней дистанции и атаковать одновременно несколько самолетов противника, - приводит издание заявление руководителя китайских разработчиков JF-17 Ян Вэя. - Дисплей и прицел на шлеме пилота китайско-пакистанского истребителя расширяет возможности для успешного воздушного боя и позволяет обмениваться информацией с другими авиаплатформами".

Кроме этого, JF-17 будет оснащаться другими информационными системами, а также новым вооружением. "Это бортовое оборудование и оружие уже разработано, оснащение им третьей модификации JF-17 будет осуществляться ускоренными темпами", - сообщил Ян Вэй.

Многофункциональные однодвигательные легкие истребители JF-17 Thunder являются совместной разработкой компаний Pakistan Aeronautical Complex и китайской Chengdu Aircraft Industry Corporation. По своим тактико-техническим данным эти самолеты соответствуют индийским легким истребителям Tejas и южнокорейским FA-50, также находящимся на вооружении ВВС Малайзии. Партии JF-17, по сообщениям СМИ, закупили Мьянма и Нигерия.

Модернизация оружия проводится в Индии и Пакистане на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между двумя странами после теракта 14 февраля в штате Джамму и Кашмир, целью которого стали индийские силовики. Жертвами атаки стали более 40 человек. Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

26 февраля ВВС Индии подвергли бомбардировке ее лагерь на пакистанской территории. 27 февраля пакистанские самолеты осуществили ответные ракетные удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В ходе воздушного боя, ставшего первым массовым столкновением ВВС двух стран со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, был сбит индийский истребитель МиГ-21 и пакистанский JF-17.