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Источник: ЕС подготовил проект постановления о введении санкций за кибератаки

Комитет постоянных представителей рассмотрит проект этого постановления 13 марта, уточнил собеседник агентства

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Евросоюз подготовил проект постановления о введении санкций за кибератаки на государства сообщества. Согласно материалам пресс-службы Совета ЕС, Комитет постоянных представителей (Coreper) рассмотрит в среду проект этого постановления.

"Комитет рассмотрит проект решения Совета ЕС о введении запретительных мер для противодействия кибернетическим нападениям, угрожающим Евросоюзу или странам - членам", - говорится в документе.

Эта дискуссия пройдет за закрытыми дверьми, никаких заявлений для прессы пока делать не планируется, сообщил ТАСС источник в Совете ЕС. "Речь идет о техническом обсуждении меры, которая была согласована на политическом уровне в октябре прошлого года", - пояснил он.

В случае утверждения этого механизма на уровне послов он будет вынесен на обсуждение в Совет ЕС на уровне министров.

Политическое решение о создании отдельного механизма для введения санкций за кибератаки было согласовано на саммите ЕС в октябре 2018 года в Брюсселе. В документе говорится, что все инициативы по кибербезопасности должны быть завершены до конца срока окончания мандата нынешнего Европарламента, то есть до проведения общеевропейских выборов в мае 2019 года.

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