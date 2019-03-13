СМИ: в Алжире проходит митинг студентов и преподавателей, требующих ухода президента

РАБАТ, 13 марта. /ТАСС/. Большой митинг с участием студентов и преподавателей, требующих немедленного ухода от власти президента Алжира 82-летнего Абдельазиза Бутефлики, проходит в среду в центре столицы. Об этом сообщает информационный портал Alg24 .

Бутефлика не идет на пятый срок. Он продлевает четвертый

Тысячи участников акции, преимущественно молодежь, собрались на площади Мориса Одэна, чтобы выразить протест в связи с решением главы государства продлить свой четвертый мандат. Многие пришли с национальными флагами Алжира и транспарантами, поют патриотические песни и выкрикивают критические лозунги в адрес президента, правительства и правящей партии "Фронт национального освобождения" (ФНО).

"Бутефлика, уходи! Нет продлению четвертого срока! Мы хотим лучшего будущего! Алжир, свобода, демократия! Народ требует смены правящего режима! Времена изменились: теперь мы - власть, а вы - отчаяние!", - скандируют митингующие, за поведением которых внимательно следят усиленные отряды стражей порядка, вооруженные водометами и дубинками.

Многотысячные акции молодежи, оппозиционных активистов, к которым примкнули преподаватели вузов, профсоюзные деятели, адвокаты и судьи, проходят в эти минуты также в других крупных городах Алжира, например, Беджае, Бордж-Бу-Арреридже, Буире, Тизи-Узу.

Перестановки в правительстве

Ранее в понедельник Бутефлика объявил об отсрочке запланированных на 18 апреля выборов главы государства. Он также отказался баллотироваться на новый, пятый срок. По его словам, дата новых выборов будет определена во время общенациональной конференции и после завершения процесса формирования нового кабинета министров.

Глава государства произвел значительные изменения в системе исполнительной власти. Новым премьер-министром Алжира стал 59-летний Нуреддин Бедуи, который занимал пост министра внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории. Он сменил Ахмеда Уяхью, подавшего президенту страны прошение об отставке. Бедуи поручено сформировать новое правительство.

Вице-премьером и министром иностранных дел Алжира стал 67-летний Рамтан Ламамра. Прежде он уже возглавлял алжирский МИД в 2013-2017 годах. Еще одним указом Бутефлика в понедельник прекратил полномочия председателя Высшей независимой инстанции по наблюдению над выборами Абдельваххаба Дербаля, а также ее ранее назначенных членов.

Решения Бутефлики

В правящей партии и в проправительственных кругах решения Бутефлики назвали "судьбоносными и историческими шагами, открывающими путь к глубоким реформам, которые станут основой для создания Второй республики".

"С момента формирования нового правительства приоритетом станет начало широкого диалога с молодежью и здравыми силами страны, чтобы сплотиться вокруг решений президента и совместно готовиться к будущему с его огромными обязательствами, значительными политическими мероприятиями, общенациональной конференцией, которая должна быть независимой, инклюзивной, должна выработать и принять новую конституцию для Второй республики, новой политической системы Алжира", - подчеркнул во вторник Ламамра, рассказывая о намеченной стратегии.

О поддержке объявленных президентом решений объявил ФНО и входящая с ним в альянс партия "Национальное демократическое объединение".

В то же время оппозиция и активисты уличных манифестаций решительно отвергли план Бутефлики. По их мнению, "глава государства и его окружение исполнили трюк, позволивший им оставаться у власти еще на неопределенное время".

По мнению политического аналитика популярного издания Al-Watan Салимы Тлемсани, "действия Бутефлики - это не что иное, как институциональный путч". "Загнанный давлением улицы, президент не нашел решения лучше, чем отменить апрельские выборы и продлить свой мандат. Это настоящий удар по конституции, которую он публично клялся чтить, - рассуждает она. - Перенос выборов и продление президентского мандата возможны лишь в случае нахождения страны в состоянии войны, что предусмотрено статьями 109 и 110 основного закона".

Тем временем, в социальных сетях распространяются призывы оппозиционных активистов выйти в ближайшую пятницу, 15 марта, на новые многомиллионные акции протеста.