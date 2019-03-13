Китай готов оказать помощь Венесуэле

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Китай готов оказать Венесуэле помощь в преодолении последствий масштабных отключений электричества. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы надеемся, что правительство Венесуэлы сможет найти выход из сложившейся ситуации и восстановить нормальное функционирование социальной системы. Китай готов предложить свое содействие и техническую помощь Венесуэле в данном вопросе", - заявил дипломат.

Он также отметил, что "масштабное отключение электроснабжения в Венесуэле в течение нескольких дней принесло стране огромные проблемы". "Мы обратили внимание на сообщения, что это было вызвано кибератакой и крайне обеспокоены этим", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти Венесуэлы попросят ООН, Россию, Китай, Иран и Кубу помочь в расследовании атаки на систему электроснабжения республики, которая привела к отключению света на большей части территории страны.