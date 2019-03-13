Китай готов оказать помощь Венесуэле

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Китай готов оказать Венесуэле помощь в преодолении последствий масштабных отключений электричества. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
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"Мы надеемся, что правительство Венесуэлы сможет найти выход из сложившейся ситуации и восстановить нормальное функционирование социальной системы. Китай готов предложить свое содействие и техническую помощь Венесуэле в данном вопросе", - заявил дипломат.
Он также отметил, что "масштабное отключение электроснабжения в Венесуэле в течение нескольких дней принесло стране огромные проблемы". "Мы обратили внимание на сообщения, что это было вызвано кибератакой и крайне обеспокоены этим", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти Венесуэлы попросят ООН, Россию, Китай, Иран и Кубу помочь в расследовании атаки на систему электроснабжения республики, которая привела к отключению света на большей части территории страны.
Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.
Во вторник вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории Боливарианской Республики.