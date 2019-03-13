Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии за решение ввести мораторий на смертную казнь

ТАСС, 13 марта. Президент США Дональд Трамп подверг критике губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома за решение объявить мораторий на исполнение смертных казней в штате. Американский лидер написал об этом в среду на своей странице в Twitter.

"Бросив вызов избирателям, губернатор Калифорнии остановит исполнение смертной казни в отношении 737 хладнокровных убийц, - написал Трамп. - Друзья и родные жертв, о которых всегда забывают, не в восторге, так же, как и я"!

Как сообщила во вторник газета The New York Times, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду намерен подписать исполнительный указ, по которому лица, приговоренные к смертной казни, получат отсрочку от приведения приговора в исполнение в штате. По оценке газеты, данный шаг будет иметь по большей части символическое значение, поскольку в Калифорнии не было смертных казней с 2006 года. Смертные приговоры в этом штате не приводят в исполнение в связи с продолжающимися судебными разбирательствами, в том числе относительно допустимости применения ряда препаратов, которые используют для смертельной инъекции.