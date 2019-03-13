Европарламент призвал создать базу для введения санкций за кибератаки и дезинформацию

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию, в которой содержится призыв к созданию правовой базы внутри ЕС для введения санкций в отношении ответственных за кибератаки, а также проведение пропагандистских и дезинформационных кампаний на территории содружества. Трансляция голосования на заседании пленарной сессии велась на сайте ЕП.

"Европарламент рекомендует... рассмотреть вопрос о разработке правовой базы как на уровне ЕС, так и на международном уровне для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетическую и информационную войну, которая позволила бы обеспечить жесткий ответ со стороны ЕС, включая также целенаправленные санкции против тех, кто отвечает за организацию и проведение этих кампаний", - говорится в принятом документе. Отдельно упоминается необходимость противодействия "враждебным действиям государственных и негосударственных субъектов".

В этой связи они предлагают оказывать дополнительную поддержку государственным институтам и НПО, ответственным за борьбу с пропагандой и киберугрозами. В документе отмечается важность противодействия "вредоносной активности в соцсетях", а также постоянных обменов между государствами на предмет выявления соответствующих феноменов. При этом парламентарии настаивают на необходимости борьбы с поддельными аккаунтами в соцсетях, подтверждении личности авторов имеющих отношение к политике записей и рекламы, а также на обязательстве для соцсетей оперативно устранять недочеты в алгоритмах, способствующие распространению недостоверной информации. Кроме того, они призывают уделить особое внимание прозрачности данных о владельцах СМИ в стране и их финансировании.

Отдельно депутаты призывают увеличить осведомленность о "дезинформационных кампаниях России", называя их "основным источником дезинформации в Европе". В резолюции говорится о растущем разнообразии инструментов по распространению недостоверных данных в ЕС, в том числе с применением алгоритмов искусственного интеллекта, "особенно со стороны контролируемых государством институтов". Этот пункт, однако, атрибутируется не только России: европарламентарии выступают с осуждением "все более агрессивных действий" Китая, Ирана, Северной Кореи по подрыву "нормативных основ и принципов европейских демократий", а также "суверенитета всех стран Восточного партнерства". Эти и другие неназванные государства обвиняют также в оказании влияния на выборы и поддержке экстремистских движений.

Борьба за умы

Авторы резолюции отмечают успехи Рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям на восточном направлении (East StratCom Task Force) и призывают расширить ее за счет выделения дополнительных финансов и кадровых ресурсов. В то же время евродепутаты призывают оградить ее "от политического вмешательства чиновников и стран, поддерживающих дезинформацию России". В документе отмечается важность работы Европейского фонда поддержки демократии по "укреплению демократических, независимых и разнообразных русскоязычных СМИ в странах Восточного партнерства и за его пределами".

Задействованные в "борьбе с гибридными угрозами" аналитические центры, НПО и международные институты, в частности, НАТО, а также СМИ предлагается объединить в общеевропейскую единую сеть, в рамках которой все участники будут координировать свои действия и делиться опытом. "Эта сеть должна быть открыта для партнеров - единомышленников ЕС, которые могут поделиться своим опытом борьбы с дезинформацией и враждебной пропагандой", - отмечается в документе.

За резолюцию проголосовали 489 депутатов, при этом 148 выступили против, и еще 30 воздержались. Парламентарии призывают председателя ЕП Антонио Таяни направить принятый документ с рекомендациями Совету ЕС, Еврокомиссии, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини и в НАТО, а также президенту РФ, в правительство России и в парламент.

В новость были внесены изменения (17:02 мск) - приводится дополнительная информация по тексту