Итогом визита Мехрибан Алиевой в Париж стали новые договоренности о партнерстве

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева завершила в среду свой официальный визит во Францию, ознаменовавшийся новыми договоренностями об укреплении взаимного сотрудничества. Во время трехдневного пребывания во французской столице она встретилась с ведущими политиками, представителями делового мира, деятелями науки и культуры.

Визит Алиевой был окружен в Париже особым вниманием. Так, в минувшие дни она беседовала с главой Сената Жераром Ларше и спикером Национального собрания (нижней палаты) французского парламента Ришаром Ферраном. В сопровождении министра культуры Франка Риестера она осмотрела французские коллекции импрессионистов в Музее д'Орсе.

Лично встретиться с ней не смог только находящийся в поездке по странам Африки президент республики Эмманюэль Макрон. Мехрибан Алиева провела продолжительную беседу с первой леди Франции Брижит Макрон. Первый вице-президент Азербайджана встретилась также с бывшим главой французского государства Николя Саркози. На переговорах в Париже было констатировано наличие "благоприятных предпосылок для дальнейшего плодотворного развития межгосударственных отношений двух стран".

О встрече с Бриджит Макрон

Мехрибан Алиева и Брижит Макрон обсудили в Париже проблемы семьи, гендерного равенства, образования и другие гуманитарные вопросы.

"Во время встречи Мехрибан Алиевой и Брижит Макрон в Елисейском дворце были обсуждены проблемы семьи и женщин, гендерного равенства, образования, охраны окружающей среды", - говорится в сообщении Азербайджанского государственного информационного агентства (АзерТАдж). Собеседницы выразили удовлетворение деятельностью французского лицея в Баку. Это учебное заведение, где преподавание ведется на основе программ французских школ, является одним из проектов возглавляемого Алиевой Фонда Гейдара Алиева в области образования. Лицей открылся в сентябре 2014 года. В нем обучаются дети франкоязычных иностранцев, временно или постоянно проживающих в Азербайджане, а также граждане Азербайджана.

Согласно информации, Алиева пригласила первую леди Франции посетить с визитом Баку.

Встреча первого вице-президента Азербайджана и премьер-министра Франции

Во время визита Алиевой также состоялась ее встреча с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. Переговоры прошли в Матиньонском дворце, где делегации республики был оказан теплый прием.

Стороны, как сообщили азербайджанские дипломатические источники, видят хорошие перспективы для расширения сотрудничества на всех направлениях. Как подчеркнул Эдуар Филипп, важную роль в отношениях двух стран сыграл визит в 2018 году в Париж президента Азербайджана Ильхама Алиева и его встреча с главой французского государства Эмманюэлем Макроном. Важное значение для укрепления связей имеет и нынешний визит во французскую столицу первого вице-президента республики.

Во Франции отмечают значительный экономический потенциал Азербайджана. Французские предприятия работают в нефтяном и других секторах экономики республики, на азербайджанском рынке представлены сегодня 59 французских компаний. Большое значение для развития связей имеет проведение в нынешнем году заседания двусторонней межправительственной комиссии.

Отношения двух стран успешно складываются также и в области науки, культуры образования. Более чем в 300 школах Азербайджана ведется преподавание французского языка. В столице Азербайджана действуют также Бакинский французский лицей, Французско-азербайджанский университет, центры французского языка в Азербайджанском университете языков и Бакинском славянском университете.

Собеседники обсудили международные вопросы. Говоря о позиции Баку в отношении нагорно-карабахского конфликта, Алиева заявила о неприемлемости статус-кво. Она напомнила о резолюциях Совета Безопасности ООН, связанных с урегулированием конфликта, который должен быть разрешен в рамках норм международного права, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Филипп подтвердил приверженность Франции мирным переговорам и урегулированию конфликта на основе международного права.

Динамика партнерства

В резиденции внешнеполитического ведомства Франции на Ке д'Орсе выражают удовлетворение тем, как складываются сегодня отношения Парижа и Баку. По словам французских дипломатов, Азербайджан - это страна Кавказа, с которой Франция наладила наиболее важные экономические отношения. Так, объем торговли приближается к €900 млн. Что касается инвестиций и крупных контрактов, французские предприятия занимают прочные позиции в нефтяной и нефтепромышленной отраслях, а также в банковской сфере, телекоммуникациях, транспортном секторе и туризме.

В присутствии первого вице-президента Азербайджана и главы правительства Франции состоялось подписание франко-азербайджанских документов. Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и государственный секретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан подписали двустороннюю "Конвенцию о реконструкции железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама транспортного коридора Север-Юг в рамках программы развития железнодорожного сектора". Были также подписаны соглашения между Бакинским метрополитеном и компанией Thales International. Соглашение заключили также Центральный банк Азербайджана и банк Rotchild & Cie.

В период пребывания в Париже Алиева обсудила вопросы природоохранной деятельности с исполнительным вице-президентом энергетической компании Suez Groupe Эриком Гебали. Обстоятельная беседа состоялась и с учредителем французского Национального института рака профессором Давидом Хаятом. Темой этой встречи было сотрудничество двух стран и обмен опытом в профилактике онкологических заболеваний.

Мехрибан Алиева встретилась также с финансистом и благотворителем, руководителем компании Rothschild Global Financial Advisory Дэвидом де Ротшильдом, семью которого связывают с Азербайджаном исторические корни. На встрече первый вице-президент Азербайджана напомнила, что Ротшильды были известны в Азербайджане еще в XIX веке, в том числе как учредители "Каспийско-Черноморского нефтепромышленного и торгового общества". Они привезли в Баку крупные инвестиции для нефтяной промышленности, много занимались благотворительностью. Алиева пригласила Дэвида де Ротшильда посетить Азербайджан.Он принял приглашение.