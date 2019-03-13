{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Итогом визита Мехрибан Алиевой в Париж стали новые договоренности о партнерстве

В частности, были подписаны документы, связанные с укреплением сотрудничества в железнодорожном секторе и развитием партнерства между Центральным банком Азербайджана и Банком Rotchild & Cie
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева Егор Алеев/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева
© Егор Алеев/ТАСС

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева завершила в среду свой официальный визит во Францию, ознаменовавшийся новыми договоренностями об укреплении взаимного сотрудничества. Во время трехдневного пребывания во французской столице она встретилась с ведущими политиками, представителями делового мира, деятелями науки и культуры.

Визит Алиевой был окружен в Париже особым вниманием. Так, в минувшие дни она беседовала с главой Сената Жераром Ларше и спикером Национального собрания (нижней палаты) французского парламента Ришаром Ферраном. В сопровождении министра культуры Франка Риестера она осмотрела французские коллекции импрессионистов в Музее д'Орсе.

Лично встретиться с ней не смог только находящийся в поездке по странам Африки президент республики Эмманюэль Макрон. Мехрибан Алиева провела продолжительную беседу с первой леди Франции Брижит Макрон. Первый вице-президент Азербайджана встретилась также с бывшим главой французского государства Николя Саркози. На переговорах в Париже было констатировано наличие "благоприятных предпосылок для дальнейшего плодотворного развития межгосударственных отношений двух стран".

О встрече с Бриджит Макрон

Мехрибан Алиева и Брижит Макрон обсудили в Париже проблемы семьи, гендерного равенства, образования и другие гуманитарные вопросы. 

"Во время встречи Мехрибан Алиевой и Брижит Макрон в Елисейском дворце были обсуждены проблемы семьи и женщин, гендерного равенства, образования, охраны окружающей среды", - говорится в сообщении Азербайджанского государственного информационного агентства (АзерТАдж). Собеседницы выразили удовлетворение деятельностью французского лицея в Баку. Это учебное заведение, где преподавание ведется на основе программ французских школ, является одним из проектов возглавляемого Алиевой Фонда Гейдара Алиева в области образования. Лицей открылся в сентябре 2014 года. В нем обучаются дети франкоязычных иностранцев, временно или постоянно проживающих в Азербайджане, а также граждане Азербайджана.

Согласно информации, Алиева пригласила первую леди Франции посетить с визитом Баку.

Встреча первого вице-президента Азербайджана и премьер-министра Франции

Во время визита Алиевой также состоялась ее встреча с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. Переговоры прошли в Матиньонском дворце, где делегации республики был оказан теплый прием.

Стороны, как сообщили азербайджанские дипломатические источники, видят хорошие перспективы для расширения сотрудничества на всех направлениях. Как подчеркнул Эдуар Филипп, важную роль в отношениях двух стран сыграл визит в 2018 году в Париж президента Азербайджана Ильхама Алиева и его встреча с главой французского государства Эмманюэлем Макроном. Важное значение для укрепления связей имеет и нынешний визит во французскую столицу первого вице-президента республики.

Во Франции отмечают значительный экономический потенциал Азербайджана. Французские предприятия работают в нефтяном и других секторах экономики республики, на азербайджанском рынке представлены сегодня 59 французских компаний. Большое значение для развития связей имеет проведение в нынешнем году заседания двусторонней межправительственной комиссии.

Отношения двух стран успешно складываются также и в области науки, культуры образования. Более чем в 300 школах Азербайджана ведется преподавание французского языка. В столице Азербайджана действуют также Бакинский французский лицей, Французско-азербайджанский университет, центры французского языка в Азербайджанском университете языков и Бакинском славянском университете.

Собеседники обсудили международные вопросы. Говоря о позиции Баку в отношении нагорно-карабахского конфликта, Алиева заявила о неприемлемости статус-кво. Она напомнила о резолюциях Совета Безопасности ООН, связанных с урегулированием конфликта, который должен быть разрешен в рамках норм международного права, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Филипп подтвердил приверженность Франции мирным переговорам и урегулированию конфликта на основе международного права.

Динамика партнерства

В резиденции внешнеполитического ведомства Франции на Ке д'Орсе выражают удовлетворение тем, как складываются сегодня отношения Парижа и Баку. По словам французских дипломатов, Азербайджан - это страна Кавказа, с которой Франция наладила наиболее важные экономические отношения. Так, объем торговли приближается к €900 млн. Что касается инвестиций и крупных контрактов, французские предприятия занимают прочные позиции в нефтяной и нефтепромышленной отраслях, а также в банковской сфере, телекоммуникациях, транспортном секторе и туризме.

В присутствии первого вице-президента Азербайджана и главы правительства Франции состоялось подписание франко-азербайджанских документов. Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и государственный секретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан подписали двустороннюю "Конвенцию о реконструкции железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама транспортного коридора Север-Юг в рамках программы развития железнодорожного сектора". Были также подписаны соглашения между Бакинским метрополитеном и компанией Thales International. Соглашение заключили также Центральный банк Азербайджана и банк Rotchild & Cie.

В период пребывания в Париже Алиева обсудила вопросы природоохранной деятельности с исполнительным вице-президентом энергетической компании Suez Groupe Эриком Гебали. Обстоятельная беседа состоялась и с учредителем французского Национального института рака профессором Давидом Хаятом. Темой этой встречи было сотрудничество двух стран и обмен опытом в профилактике онкологических заболеваний.

Мехрибан Алиева встретилась также с финансистом и благотворителем, руководителем компании Rothschild Global Financial Advisory Дэвидом де Ротшильдом, семью которого связывают с Азербайджаном исторические корни. На встрече первый вице-президент Азербайджана напомнила, что Ротшильды были известны в Азербайджане еще в XIX веке, в том числе как учредители "Каспийско-Черноморского нефтепромышленного и торгового общества". Они привезли в Баку крупные инвестиции для нефтяной промышленности, много занимались благотворительностью. Алиева пригласила Дэвида де Ротшильда посетить Азербайджан.Он принял приглашение. 

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглыСаркози, НиколяАлиева, Мехрибан Ариф гызыМакрон, ЭмманюэльФилипп, Эдуар
Посол Италии заявил о намерении страны способствовать диалогу ЕС и России
Дипломат назвал Москву важным партнером во многих аспектах
Читать полностью