В Испании суд отклонил обжалование зятя короля по делу о мошенничестве

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании отклонил обжалование супруга инфанты Кристины, сестры короля Филиппа VI, Иньяки Урдангарина, который был приговорен к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы по делу о финансовых махинациях. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении суда.

В документе отмечается, что КС "единогласно вынес вердикт, в котором решил не принимать к рассмотрению" обжалование зятя монарха. Урдангарин полагал, что "могли быть нарушены следующие фундаментальные права: на эффективную судебную защиту, свободу и презумпцию невиновности", уточнили в КС.

Супруг инфанты был помещен в тюрьму в июне 2018 года. Он также просил КС о приостановлении исполнения наказания на время изучения дела по существу. Зять монарха был осужден за растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей.

Слушания по делу о финансовых махинациях начались 11 января 2016 года и завершились 22 июня того же года. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе сама инфанта. Член испанской монаршей семьи впервые оказался на скамье подсудимых.

По данным прокуратуры, общественная организация "Институт ноос", в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась всего лишь прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения узкой группой лиц. Институт, по мнению следствия, сильно завышал стоимость договоров с местными властями на проведение различных спортивных мероприятий, а затем направлял полученные средства в коммерческие фирмы. Предполагалось, что таким образом было присвоено свыше 6 млн евро.

По итогам слушаний суд Пальмы признал инфанту невиновной в финансовом мошенничестве. Сначала зять монарха был приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Он решил обжаловать вердикт в Верховном суде, который снизил срок до пяти лет и десяти месяцев лишения свободы. Прокуратура добивалась десяти лет заключения для Урдангарина, который заявлял о своей невиновности.