Посол Италии заявил о намерении страны способствовать диалогу ЕС и России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Италия стремится помогать ведению конструктивного диалога между Москвой и Брюсселем и выступает за обновление системы контактов между руководством России и европейских стран. Об этом заявил в среду посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, выступая на встрече секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака с послами зарубежных государств в Москве.

"Москва для нас - важный партнер во многих аспектах. Нужно обновить системную сеть взаимоотношений и встреч между ЕС и РФ, начиная с поиска общих знаменателей в решении самых сложных проблем современности, например, с борьбы с международным терроризмом, - подчеркнул Терраччано. - Мы преисполнены решимости поддерживать диалог между Брюсселем и Москвой".