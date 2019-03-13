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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что Украина заблокировала работу гуманитарной подгруппы в Минске

В МИД республике пояснили, что большая часть заседания 13 марта ушла на решение технических вопросов

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Представители Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины фактически заблокировали ее работу в Минске. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Официальный Киев продолжил блокировать работу в подгруппе по гуманитарным вопросам - большая часть заседания ушла на решение технических вопросов", - говорится в сообщении МИД республики, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей.

Ранее в среду представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева сообщила, что Киев на заседании гуманитарной подгруппы, как и в прошлый раз, представлен только экспертами.

13 марта в Минске проходит заседание контактной группы и четырех ее рабочих подгрупп.

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