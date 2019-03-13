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Акции протеста в Алжире
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Оппозиция Алжира отказалась от диалога с властью

Противники президента также отвергли идею общенациональной конференции

ТАСС, 13 марта. Оппозиционные силы Алжира отказались от диалога с властью и участия в предложенной президентом Абдельазизом Бутефликой общенациональной конференции, а также отвергли принятые им на днях решения. Об этом, как сообщает телеканал Al Arabiya, говорится в распространенном ими в среду совместном коммюнике.

"Оппозиция заявляет об отказе от предложенной Бутефликой общенациональной конференции, не примет в ней участие и будет бойкотировать ее, - отмечается в заявлении. - Мы также отвергаем последние решения, принятые президентом".

Бутефлика в послании к нации 11 марта объявил об отказе баллотироваться на пятый срок, отсрочке выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны. Дата выборов нового главы государства, отмечал он, будет определена уже после проведения реформ и принятия на референдуме новой конституции.

В заявлении оппозиционеров указывается, что они обсуждают "дорожную карту", которая способствовала бы "единению политических сил для противостояния вызовам". "Нынешняя власть не в состоянии руководить переходным периодом, и ее дальнейшее существование и курс, который она избрала, создают угрозу безопасности, национальной стабильности и единству нации", - подчеркивается в нем. Противники режима также предостерегли от "втягивания армии в политическую борьбу" и заявили, что "не приемлют какого-либо иностранного вмешательства во внутренние дела Алжира".

По их убеждению, послание президента "не свидетельствует о его намерении передать власть". В этой связи они призвали продолжить акции протеста против продления четвертого срока Бутефлики.

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