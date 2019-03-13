В Алжире перенесли выборы президента в ответ на требование народа

РАБАТ, 13 марта. /ТАСС/. Намеченные на 18 апреля 2019 года президентские выборы в Алжире перенесли в ответ на настоятельное требование народа. Об этом, как передает информационный портал TSA , заявил в среду вице-премьер, министр иностранных дел Рамтан Ламамра.

"Президент [Абдельазиз Бутефлика] перенес выборы в ответ на настоятельное требование народа. Он услышал тех, кто принимал участие в уличных маршах. И президент решил дать слово алжирскому народу", - отметил он.

"Присутствие оппозиции в будущем правительстве желательно. Если сами представители оппозиции и общественности хотят быть в правительстве, то добро пожаловать. Оппозиция радушно приглашается войти в правительство, нам нечего скрывать", - продолжал Ламамра.

По его словам, речь идет о планах "существенного обновления политической системы Алжира, в которой появятся новые лица, в том числе женщин, молодежи". "Предстоит вести диалог, в рамках которого надо быть внимательным к чаяниям молодежи. Самое глубокое из них - изменение системы. Надо идти к людям, собирать от них предложения, позволять молодежи участвовать в процессах", - подчеркнул вице-премьер.