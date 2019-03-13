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Саакашвили обвинил власти Украины в воровстве и рекомендовал "паковать чемоданы"

Бывший губернатор Одесской области также пообещал вернуться в страну
Михаил Саакашвили Петр Сивков/ТАСС
Описание
Михаил Саакашвили
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил действующую власть на Украине в воровстве и заявил, что приедет помогать народу страны отстоять награбленное.

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"Вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы? - написал он в среду в Facebook, обращаясь к окружению президента Петра Порошенко. - Ваше позорное пребывание у власти заканчивается, и я вернусь помогать народу Украины наверстать упущенное время, в том числе не дать вашему хозяину вывезти награбленное и вернуть все, что украдено".

Лишенный ранее украинского гражданства и депортированный в феврале 2018 года из страны Саакашвили выразил уверенность, что пограничники пропустят его на Украину.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичСаакашвили, Михаил Николаевич
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