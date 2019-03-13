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США обсудят с Турцией продажу Patriot, если она обяжется не покупать С-400

Ранее Пентагон пригрозил Анкаре "серьезными последствиями" в случае покупки С-400 у России

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Американская администрация будет готова продолжать вести переговоры с Турцией о возможности поставки ей комплексов Patriot только в том случае, если Анкара возьмет на себя обязательство не доводить до конца сделку о приобретении зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом заявила в среду и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

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"Мы продолжим обсуждать эту потенциальную продажу с Турцией только в том случае, если она возьмет на себя обязательство не принимать С-400", - сказала представитель Пентагона, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США перспективы поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Анкаре.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня 2018 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

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