В Латвии допустили присоединение к штабу дивизии "Север" еще четырех стран НАТО

РИГА, 13 марта. /ТАСС/. Еще четыре страны НАТО могут присоединиться к штабу многонациональной дивизии "Север", который открылся на военной базе в Адажи в конце прошлой недели. Об этом в среду сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Как рассказал министр на заседании комиссии Сейма (парламента) по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, полный оперативный потенциал штаба, который на данный момент формируют Дания, Латвия и Эстония, может быть достигнут в 2021 году. "Сейчас ведется работа, чтобы в штабе могли бы быть представлены и другие союзники Латвии - Канада, США, Германия. Также для участия в штабе приглашена Польша", - передает его слова местное информагентство LETA.

"Если к штабу присоединяться и другие страны НАТО, у нас нет претензий. Двери открыты", - добавил Пабрикс.

Во время саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года министры обороны Латвии, Дании, Эстонии, Канады, Великобритании и Литвы подписали протокол намерения о создании многонациональной дивизии "Север". Документ предусматривает создание в 2019 году штаба, отвечающего за планирование и осуществление обороны НАТО в Балтийском регионе. Командование будет находиться на латвийской военной базе в Адажи и в датском городе Каруп.

Задачи штаба - планирование обороны, а также организация и проведение военных учений и другой военной деятельности для улучшения взаимодействия сил альянса в совместном выполнении оборонных задач. Он войдет в общую командную сеть НАТО, которая отвечает за оборону в Балтийском регионе.

Штаб дивизии "Север" открылся в Адажи 8 марта и его странами-учредителями стали Дания, Латвия и Эстония. Первым начальником штаба назначен генерал-майор Вооруженных сил Дании. Штаб должен достичь первичной оперативной готовности в первом полугодии 2019 года, полная готовность - в течение нескольких лет.