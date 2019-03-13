Мэй заявила, что проголосует против выхода Великобритании из ЕС без сделки по Brexit

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй проголосует в поддержку своего предложения о недопущении выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом она заявила в среду в британском парламенте.

"Я буду голосовать в поддержку предложения от моего имени. Я хочу выйти из Европейского союза с хорошей сделкой. Я считаю, что у нас есть хорошая сделка", - ответила Мэй на вопрос лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина о том, как она намеревается проголосовать по итогам дебатов, посвященных вопросу выхода страны из ЕС без сделки.

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В среду парламентарии смогут проголосовать по вопросу реализации Brexit без сделки. Если они выступят и против такого варианта, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок. Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки по Brexit британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.