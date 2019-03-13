{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главком ОВС НАТО в Европе высоко оценил военную модернизацию России

Кертис Скапаротти отметил, что обеспокоен российской программой

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Россия успешно реализует эффективную программу военной модернизации, невзирая на оказываемое на нее Западом давление, в том числе санкционное. В случае сохранения такой ситуации США рискуют потерять в перспективе свое военное превосходство, заявил в среду главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

"Я очень обеспокоен прежде всего их [россиян] программой модернизации <...> Она подлинная. Это хорошая программа модернизации, которую он [президент России Владимир Путин] смог в общем и целом поддерживать на нужном пути", - заявил Скапаротти на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США.

"И хотя сегодня мы [США] обладаем доминирующей силой, в предстоящее годы этого не будет, если мы тоже не продолжим инвестиции, чтобы опережать их [россиян] программы модернизации", - подчеркнул военачальник.

Более подробно комментировать эту тему Скапаротти, который также возглавляет Европейское командование ВС США, отказался. Он пообещал законодателям развернуто высказаться по этому вопросу в закрытом режиме.

Теги
СШАРоссия
В Сербии пообещали ясную реакцию на военную интервенцию на север Косова и Метохии
Глава МИД страны Ивица Дачич напомнил о недопустимости нарушений брюссельских соглашений
Читать полностью