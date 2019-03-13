Главком ОВС НАТО в Европе высоко оценил военную модернизацию России

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Россия успешно реализует эффективную программу военной модернизации, невзирая на оказываемое на нее Западом давление, в том числе санкционное. В случае сохранения такой ситуации США рискуют потерять в перспективе свое военное превосходство, заявил в среду главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

"Я очень обеспокоен прежде всего их [россиян] программой модернизации <...> Она подлинная. Это хорошая программа модернизации, которую он [президент России Владимир Путин] смог в общем и целом поддерживать на нужном пути", - заявил Скапаротти на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США.

"И хотя сегодня мы [США] обладаем доминирующей силой, в предстоящее годы этого не будет, если мы тоже не продолжим инвестиции, чтобы опережать их [россиян] программы модернизации", - подчеркнул военачальник.

Более подробно комментировать эту тему Скапаротти, который также возглавляет Европейское командование ВС США, отказался. Он пообещал законодателям развернуто высказаться по этому вопросу в закрытом режиме.