Президент Литвы заявила об интересе нацгвардии США к региональному киберцентру республики

ВИЛЬНЮС, 13 марта. /ТАСС/. Национальная гвардия американского штата Пенсильвания проявляет интерес к перспективе сотрудничества с региональным центром кибернетической безопасности, который создается Литвой в Каунасе. Об этом по итогам встречи в штабе американского формирования заявила находящаяся в США президент балтийской республики Даля Грибаускайте, сообщила в среду ее пресс-служба.

"Национальная гвардия штата Пенсильвания располагает эффективными кибернетическими силами и проявляет заинтересованность в участии в деятельности открываемого в Каунасе регионального центра кибербезопасности", - утверждала литовский лидер. По ее словам, американские эксперты готовы своими знаниями и опытом способствовать обеспечению безопасности кибернетического пространства Литвы.

В конце февраля в Кошице (Словакия) на встрече по вопросам безопасности так называемой Бухарестской девятки - девяти стран восточного фланга НАТО - Грибаускайте сообщила, что Литва готовится к открытию в Каунасе - втором по величине городе страны - такого регионального центра.

Как ТАСС уточнили в литовском Минобороны, проект центра с участием союзников из США в настоящее время "находится в стадии развития". Планируется, что он будет разрабатывать инструменты обеспечения кибернетической безопасности, проводить научно-практические исследования и учения, а к участию в работе намечено привлечь Украину и Грузию.