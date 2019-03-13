Суд отказался рассматривать видео с доказательствами сфабрикованности "путча" в Черногории

БЕЛГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Черногорский суд отказался приобщить к делу о так называемом госперевороте две видеозаписи, на которых ключевой свидетель обвинения Саша Синджелич рассказывает, как черногорские прокуроры заставили его дать показания о причастности к "путчу" черногорской оппозиции и российских граждан. Заседание суда транслировалось в среду в прямом эфире.

После отказа председателя суда Сюзаны Мугоша принять видео в качестве доказательств адвокаты лидеров "Демократического фронта" в знак протеста покинули зал суда. В ответ суд оштрафовал каждого из защитников на €1 тыс. Ранее видео с откровениями Синджелича, после дачи показаний сбежавшего из Черногории в Белград, были показаны по телевидению и размещены на нескольких информационных порталах.

Записи и обвинение

После заседания суда лидеры оппозиционного движения "Демократический фронт" Андрия Мандич и Милан Кнежевич выступили перед журналистами на экстренной пресс- конференции, которая транслировалась в прямом эфире на странице движения в "Фейсбуке". По их словам, предоставленные суду доказательства похоронили все доводы обвинения.

"Сегодня вы могли видеть, как работает черногорское правосудие. Наши адвокаты доставили в суд две очень важные видеозаписи, на которых видно, как свидетель, сотрудничавший со следствием, в расслабленной обстановке, в разговоре со своими друзьями объясняет, что участвовал в имитации госпереворота в Черногории. Это самые важные и самые значимые доказательства, появившиеся до сих пор по этому делу, но председатель суда запретила принимать эти важнейшие доказательства. Мы не будем участвовать в этом сфабрикованном политическом процессе", - заявил Мандич.

"Публикацией двух записей со свидетелем Сашей Синджеличем полностью похоронены обвинения в так называемом госперевороте и "кровопролитии века", которое якобы готовил "Демократический фронт" во взаимодействии с российскими спецслужбами. Суд всячески препятствовал принятию этих видеозаписей в процесс. Если бы сегодня Сюзана Мугоша приняла решение включить эти видео в дело, она должна была бы сразу же отвергнуть обвинение, освободить людей, сидящих в тюрьме, а против прокуроров начать дело о злоупотреблении служебным положением. Свидетель, на чьих показаниях три месяца базировалось обвинение, ясно сообщает в компании своих друзей, никто не держит пистолет у его головы, он не прикован к батарее, он сообщает, что его пытали в черногорской тюрьме, держали там 23 дня и он был вынужден дать свидетельские показания, как этого требовали прокуроры Миливое Катнич и Саша Чадженович", - заявил Милан Кнежевич.

Уголовное преследование "Демократического фронта"

"Демократический фронт" Черногории представляет собой коалицию десяти оппозиционных партий, наиболее авторитетными из которых являются "Новая сербская демократия" во главе с Андрией Мандичем, "Движение за перемены" Небойши Медоевича, "Демократическая народная партия Черногории" во главе с Миланом Кнежевичем. ДФ выступает за традиционное сотрудничество с Сербией и Россией и категорически против прозападной политики современной черногорской власти.

В ходе подготовки вступления Черногории в НАТО ДФ проводил массовые антинатовские акции, требуя референдума по этому вопросу.

В отношении лидеров черногорской оппозиции ведется судебное разбирательство, власти обвиняют их в организации госпереворота в Черногории 16 октября 2016 года. Ранее суд Черногории снял с Кнежевича и Мандича депутатскую неприкосновенность, а затем изъял заграничные паспорта "во избежание их бегства за рубеж".

По делу о так называемом госперевороте 16 октября 2016 года в Черногории проходят 14 человек, в том числе лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Мандич и Кнежевич, генерал Дикич, а также двое граждан России. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по три-пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ - Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова - в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства".

В МИД РФ отвергли обвинения в адрес России в причастности к организации государственного переворота в Черногории, в ведомстве назвали подобные обвинения голословными и абсурдными.