Военная прокуратура возбудила 480 уголовных дел, связанных с "Укроборонпромом"

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Военная прокуратура Украины возбудила 480 уголовных дел, связанных с госконцерном "Укроборонпром". Об этом сообщи в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по расследованию коррупции и хищений в оборонной сфере.

"В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены 480 уголовных правонарушений, которые касаются госконцерна "Укроборонпром". Речь идет не только о хищениях, которые были обнародованы в журналистском расследовании, а в целом по преступлениям в "оборонке". По предварительным данным, концерну нанесены убытки в размере 350 млрн гривен (около $13 млн), сказал прокурор. Он сообщил, что возбуждены дела, связанные с госконцерном, в отношении 112 лиц, уже осуждены 77 человек, среди которых экс-директор Киевского бронетанкового и Николаевского судоремонтного заводов

Комиссия, в которой принимают участие, в частности, генпрокурор, руководство Специальной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Нацбюро расследований, депутаты Рады, обсуждали проблему хищений в оборонном комплексе Украины, которая вызвала большой резонанс в стране и за рубежом в связи с расследованием журналистов Bihus.info. Фигурантом расследования является, в частности, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Последнего из-за разразившегося скандала уволил президент Украины Петр Порошенко.

На заседании руководители антикоррупционных органов, прокурор и депутаты говорили на повышенных тонах, предъявляя претензии, вступая в перепалки по поводу ведения дела Гладковского.

Директор НАБУ Артем Сытник, докладывая о расследовании бюро, заявил о проведении служебного расследования в НАБУ и не исключил отстранения от должностей тех, чьи фамилии прозвучали в журналистском расследовании Bihus.info о коррупции и хищении в "Укроборонпроме". При, по словам Сытника, его ведомство считает, что расследовать незаконные схемы в оборонной сфере придется начинать с нуля. "Сейчас расследование начинается фактически с нуля. Необходимо проанализировать материалы, которые обнародовали журналисты", - сказал он.

Оборонный скандал

Скандал вокруг "Укроборонпрома" произошел за три недели до президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти как с украинских военных складов, так и якобы и из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

Украинские журналисты обвинили Государственную фискальную службу Украины, Службу безопасности, военную прокуратуру и НАБУ в соучастии в коррупционных схемах, связанных с госпредприятием "Укроборонпром". Расследование основано на переписке, которую "слил" редакции анонимный источник в 2018 году.

По данным журналистов, фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" (которая сотрудничала с компаниями оборонного сектора), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже НАБУ. "В разные годы за дело "Оптимумспецдетали" брались почти все правоохранительные органы, но дела спускались на тормозах и, скорее всего, за деньги", - утверждают журналисты.

Коррупционную составляющую этой истории должно было расследовать НАБУ. В 2016 году бюро внесло в перечень фиктивных фирм несколько компаний, среди которых оказалась "Оптимумспецдеталь", однако, отмечают журналисты, вскоре компания исчезла из этого перечня.